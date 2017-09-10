Erzurum’da nüfusun yüzde 52’si tarımda istihdam ediliyor

650 bini büyükbaş olmak üzere toplamda 1 milyon 400 bin adet hayvan varlığı yanında yaklaşık 1,6 milyon hektar mera varlığına sahip olan Erzurum’da, yaz aylarında bu rakamlar çok daha yüksek seviyeleri görebiliyor.

Erzurum’dan yılda yaklaşık 100 bin büyükbaş 230 bin küçükbaş hayvan il dışına sevk edilirken, il içindeki pazar faaliyetleri de düşünüldüğünde büyük bir ekonomik döngü göze çarpıyor. Erzurum, bu nitelikleri sayesinde hayvancılığın başkenti olarak nitelendirilirken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da, hayvancılığa yönelik çeşitli teşviklerde bulunuyor.

"Çoban Desteği", "Hububat Bitkilerinin Silajının Desteklenmesi", "Genç Çiftçi Desteği", "Ahır ve Ağıl Desteklemesi", "Damızlık Boğa-Koç Desteklemesi", "Hayvancılık Bölgelerinin Oluşturulması" gibi birçok destekleme dışında "Buzağı Desteklemesi" gibi hayvancılık için önem teşkil eden politikada Erzurum yönlendirici il konumunda bulunurken, 80-90 milyon lira civarında olan yıllık desteklemeler, 2016 yılında buzağı desteklemesi ile 130 milyonun üzerine çıktı.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA ATILAN ADIMLAR

Erzurum’da hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadeleye önem verilerek yıllık 2 milyona yakın aşılma yapılıyor. Verimliliği artırmak adına 231 adet damızlık koç ve bin 186 adet damızlık boğanın dağıtıldığı Erzurum’da, modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için 13 tesis tamamlanırken, 1617 damızlık hayvan üretime kazandırıldı. Yine ahır ve ağıl şartlarının iyileştirilmesi için bugüne kadar 315 projenin yatırıma alındığı Erzurum’da, 45 proje tamamlanırken, sadece bu yıl içerisinde ahır ve ağıl yapımı için yaklaşık 90 milyon lira hibe değeri olan 655 proje değerlendirmeye alındı.

Erzurum’u damızlık merkezi yapma adına 1 adet 500 başlık düve üretim projesi yatırıma alınırken, gençlerin dinamikliğini tarımda da görebilmek adına geçen yıl 243 gencin 30 bin liralık projeleri desteklendi. Yine edinilen bilgilere göre; bu yıl da 3 bin 815 başvurunun alındığı Erzurum’da, 258 proje uygulamaya konulacak. Bunun dışında yerel ve ulusal kaynaklar kullanılarak yem bitkileri tohumu dağıtıldı.

ERZURUM’DA BESİCİLİK MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLMELİ!

Öte yandan Erzurum’daki hayvancılık faaliyetlerinin ne büyük bir öneme sahip olduğu, özellikle Kurban Bayramı öncesinde çok daha belirgin bir biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye’nin dört bir yanına yapılan küçük ve büyükbaş hayvan sevkiyatı, Erzurum imzasını taşırken, hayvan pazarlarını Erzurum yaylalarında beslenmiş olan büyükbaş hayvanlar süslüyor. Erzurum’dan bu yıl da yurdun birçok noktasına hayvan sevkiyatı yapılırken, rakamların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Erzurum’daki canlı hayvan varlığının artması için özellikle hayvancılığa yönelik teşviklerin çeşitlendirilmesi çağrısında bulunulurken, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ise, bu beklentilerin en başında geliyor.

Erzurum’daki besiciler, uzun süren kış mevsimi dolayısıyla hayvanlarını aylarca ahır ve ağıllarda pahalı yemlerle beslemek durumunda kalıyor. Verim kalitesinin artırılabilmesi ve besicilik maliyetlerinin Erzurum’da yük olmaktan çıkarılabilmesi için özellikle yem temini ve tedariği noktasında rahatlatıcı adımların atılması gerekiyor.