Erzurum’da Oltu-Narman yolu sel nedeniyle 1,5 saat trafiğe kapandı

Oltu-Narman yolu sel nedeniyle 1,5 saat trafiğe kapandı.

Erzurum’da etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağış, araç ve yaya trafiğini durma noktasına getirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar, otobüs durakları ve kapalı alanlarda korunmaya çalışırken, araçlar trafikte seyretmekte güçlük çekti. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Oltu ilçesinde sağanak yağmurun ardından Narman karayolunun dördüncü kilometresinde sel suları yolu trafiğe kapattı. Oltu-Narman yolunda her yağmurdan sonra yolun kapandığını belirten vatandaşlar yetkilerinden bu noktaya menfez yapılmasını talep etti. Yolda herhangi bir kazanın yaşanmaması için Oltu Bölge Trafik ekipleri tedbir alırken, karayolları ekipleri de greyderle kapanan yolu trafiğe açtı.