Erzurum’da PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

1 askerin hafif şekilde yaralandığı operasyonda terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 30.07.2018 tarihinden itibaren Karayazı ilçesi Geventepe Mahallesi kırsalında başlatılan operasyon esnasında 05.08.2018 tarihinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada 1 personelimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, 2 bölücü terör örgütü mensubu ise etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon sonrasında yapılan arazi aramasında; 1 adet susturuculu tabanca, 2 adet termal kamera, 2 adet piknik tüpü, 1 adet silah gövdesi, 2 adet uyku tulumu, el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 8 adet fünye ve 100 metre kablo, 2 adet şemsiye, 2 adet tabanca şarjörü, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlara devam edilmektedir."