Erzurum’da PKK’ya ait sığınak ele geçirildi

Edinilen Bilgiye göre, sözde Serhat Eyaleti Karayazı-Eleşkirt grubu içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri sırada Erzurum Karayazı ilçesi Geventepe köyü kırsalında yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde ölü olarak ele geçirilen, Adil kod T. Ş., Canfeda kod T. A., Çektar kod V. Ç., Agir kod H. U. isimli örgüt mensuplarından 2015-2018 yılları arasında kış üstlenmesini geçirmek amacıyla kullandıkları sığınağın Karayazı İlçesi Karabey Köyü kırsal alanını kuzey doğusunda Sukonak köyünün kuzeyinde bulunan Arap Yaylası mevkii olarak bilenen bölge kırsalında bulunduğu bilgisi alınması üzerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan arama/tarama faaliyetleri neticesinde; bahse konu bölge kırsalında örgüt mensuplarının kış üstlenmesinde kullandıkları sığınak ortaya çıkartıldı.

Sığınak içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme, 1 adet akü, 100 metre kablo, 2 adet çadır, 2 adet piknik tüpü, 1 adet set üstü ocak, 15 litre motor yağı, 1 adet ısıtma paneli, 7 adet murç, 10 adet panço, 6 adet leşker tabir edilen giysi, 4 adet mekap ayakkabı ele geçirilirken ele geçirilen malzemeler imha edildi.