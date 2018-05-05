Erzurum’da Play-Off coşkusu

Lig’de BB Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 kalarak Play-Off’a yükselen dördüncü takım oldu.
Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep’in ardından Play-Off’ta mücadele etmeye hak kazanan BB Erzurumspor’un başarısı Erzurum’da taraftarların sevinç gösteriyle karşılandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhuriyet Caddesi’ne akın eden mavi-beyazlı taraftarlar Play-Off sevincini doyasıya kutladı.
Otomobilleriyle şehir turu atan taraftarlar BB Erzurumspor’un yeniden Süper Lig’e yükseleceğini söylediler.