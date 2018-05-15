Lig’in Play-Off 2. maçında Erzurumspor, 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor’a konuk oldu. Konuk ekip rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor finale yükseldi. Erzurum’da play-off final coşkusu yaşandı.
BB Erzurumspor’un başarısı Erzurum’da taraftarların sevinç gösteriyle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Cumhuriyet Caddesi’ne akın eden mavi-beyazlı taraftarlar Play-off sevincini doyasıya kutladı. Otomobilleriyle şehir turu atan taraftarlar BB Erzurumspor’un yeniden Süper Lig’e yükseleceğini söyledi.