Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 09:37

Erzurum’da Ramazan ayının vazgeçilmezi kadayıf

Erzurum’da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı kadayıf dolması, Ramazan ayının ilk gününde adeta yok sattı.

Erzurum’da Ramazan ayının vazgeçilmezi kadayıf

17 Mayıs 2018 09:37


Ramazan ayında Erzurumluların asırlık vazgeçilmez damak tatları arasında bulunan olan kadayıf dolması, tonlarca tüketiliyor. Erzurum’da, Ramazan’ın ilk ve ikinci gününde kadayıf satıcıları önünde uzun kuyruklar oluştu. İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf dolması yapmak için kadayıf almaya çalışan vatandaşlar, kadayıf imalatçılarına akın edince yoğunluk yaşandı. Diğer zamanlarda günlük 200-300 kilo satılan kadayıfın tüketimi, Ramazan ayıyla birlikte günlük 7-8 tona kadar çıkıyor.


Kadayıf dolmasının yapımındaki incelikleri anlatan kadayıf ustası Mustafa Tekgül , “Kadayıf Ramazan da Erzurum için kaçınılmaz bir tatlıdır. Çünkü kadayıf insanı tok tutar iştahı olmayanın iştahını açar. Ramazanda da insanlar karnını doyurmak ister. Kadayıfta şerbet kullanıldığı için sıcak tutar Erzurum soğuk bir memleket genelde kayağa gidenler önce bir kadayıf dolması yer sonra gider sıcak tutsun diye. Ramazanda da kadayıf dolmasına ilgi oldukça fazla yetiştirmeye çalışıyoruz “ diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç