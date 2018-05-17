Erzurum’da Ramazan ayının vazgeçilmezi kadayıf

Ramazan ayında Erzurumluların asırlık vazgeçilmez damak tatları arasında bulunan olan kadayıf dolması, tonlarca tüketiliyor. Erzurum’da, Ramazan’ın ilk ve ikinci gününde kadayıf satıcıları önünde uzun kuyruklar oluştu. İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf dolması yapmak için kadayıf almaya çalışan vatandaşlar, kadayıf imalatçılarına akın edince yoğunluk yaşandı. Diğer zamanlarda günlük 200-300 kilo satılan kadayıfın tüketimi, Ramazan ayıyla birlikte günlük 7-8 tona kadar çıkıyor.

Kadayıf dolmasının yapımındaki incelikleri anlatan kadayıf ustası Mustafa Tekgül , “Kadayıf Ramazan da Erzurum için kaçınılmaz bir tatlıdır. Çünkü kadayıf insanı tok tutar iştahı olmayanın iştahını açar. Ramazanda da insanlar karnını doyurmak ister. Kadayıfta şerbet kullanıldığı için sıcak tutar Erzurum soğuk bir memleket genelde kayağa gidenler önce bir kadayıf dolması yer sonra gider sıcak tutsun diye. Ramazanda da kadayıf dolmasına ilgi oldukça fazla yetiştirmeye çalışıyoruz “ diye konuştu.