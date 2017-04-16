Erzurum’da ‘rock’ gece

Samet Aksakal’ın organizatörlüğünde Abluka’da sahne alan Sanlısoy, eski ve yeni albümünden seslendirdiği parçalarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Erzurum’un kültür sanat hayatına farklı bir soluk getiren organizatör Samet Aksakal, bu kez de rock sanatçısı Ogün Sanlısoy’u Erzurumlularla buluşturdu. Abluka’da bir konser veren Sanlısoy, seslendirdiği parçalarla davetlileri coşturdu. Çıkardığı akustik albümle adından söz ettiren Ogün Sanlısoy, rock müziğin daha çok kitleye ulaşması için il il gezdiğini söyledi. Sanlısoy daha önce verdiği bir röportajda, “Eskiden konser sırasında biz sahnedeyken seyirciler ‘Ogün!’ diye bağırırlardı. Şimdi ‘Ogün Abi!’ diye bağırıyorlar. Bir gün ‘Ogün Amca’ demelerinden korkuyorum! 50’li yaşlarda seyircimiz de var, 20’li yaşlardakiler de var. Çok gruba nasip olmaz bu. Şuna şahidim: Athena’dan Duman’a kadar 90’larda Pentagram’ın konserine gelip en önlerde kafa sallayan bazı gençler şu anda Türkiye’de çok sevilen ve geniş kitlelere ulaşan rock grupları. Bence bu çok güzel bir şey” ifadelerini kullanmıştı. Bir üniversite kenti olan Erzurum’da gençleri her fırsatta ünlülerle buluşturan organizatör Samet Aksakal da gençlerin etkinliklere büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde yine bir takım konserler düzenleyeceklerini belirten Aksakal, “İmkânlarımız ölçüsünde Erzurum için elimizden geleni yapıyoruz. Gönül ister ki daha büyük mekânlarda daha çok gence ulaşalım. Ancak şimdilik elimizden bu geliyor” dedi.