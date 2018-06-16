Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 11:30

Erzurum’da sağanak sele dönüştü

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yeniden etkili oldu.

Erzurum’da sağanak sele dönüştü

16 Haziran 2018 11:30

Erzurum’un Horasan ve Karayazı ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü.


Doğu Anadolu Bölgesinde 3 gün aradan sonra sağanak yeniden etkili olmaya başladı. Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların Erzurum, Kars, Ardahan Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.


Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Erzurum’un Horasan ve Karayazı ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü. Horasan ilçesine bağlı Danişment köyünde dereden taşan sel suları bazı ev ve ahırlarda su baskınlarına neden oldu.


Erzurum’un İspir ilçesinde de gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, ilçe merkezinde bazı yollarda su birikintileri oluştu.


Erzurum’un Karayazı ilçesi ile Ağrı’nın Tutak ilçesini birbirine bağlayan karayolu da sel suları dolayısıyla ulaşıma kapandı.


Aralıklarla devam eden yağışın ardından karayolunun bazı bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. Yağış sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı, maddi hasarlı kazalar yaşandı.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerince yapılan çalışmaların ardından karayolu ulaşıma açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç