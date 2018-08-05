Erzurum’da sağanak sele dönüştü

Taşan dereler tarım arazilerine zarar verdi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dört ilde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum’un kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile Kars, Ardahan ve Iğdır’da sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Doluyla karışık sağanak yağış Erzurum’un Uzundere, Narman ve Horasan ilçelerinde sele dönüştü. Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesinin içerisinden geçen dereden gelen sel suları korkuya neden oldu. Sel suları menfezleri aşarak Tortum Baraj gölüne döküldü. Jandarma ekipleri Erzurum - Artvin Karayolunun ulaşıma kapanma ihtimaline karşı bölgede tedbir aldı.

Sel suları tarım arazilerine zarar verirken Tortum Baraj Gölü üzerinde görülen gökkuşağı görsel güzellik oluşturdu.

Horasan ve Narman ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı adeta kar gibi yolları beyaza büründürdü.