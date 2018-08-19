Erzurum’da sağanak sele dönüştü

Bodrum ve zemin katlarda su baskınları yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde üç ilde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum’un kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile Kars ve Ardahan sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Doluyla karışık sağanak yağış Erzurum merkez, Uzundere, Narman ve Horasan ilçelerinde sele dönüştü. Uzundere ilçesine bağlı Balıklı Mahallesinin içerisinden geçen dereden gelen sel suları korkuya neden oldu. Sel suları menfezleri aşarak Tortum Baraj gölüne döküldü.

Sel suları tarım arazilerine zarar verirken bodrum ve zemin katlarda su baskınlarına neden oldu.

Vatandaşlar sel sularıyla dolan cadde ve sokakları aşmak için binbir güçlük çekti.