Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla ‘Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi’ düzenlendi.

4 gün süren ve bugün sona eren eğitimde sürücülere ambulans kazalarının önlenmesi, hastaya hızlı ve güvenli ulaşımının sağlanması konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitim verildi.

Sürücülerin zorlu parkurda olmasına rağmen hepsinin eğitimi başarıyla tamamladığını ifade eden Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Uçar, “Bugün burada kısa adı ASTE olan ‘Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi’nin final etabında hep birlikte beraberiz. Gördüğünüz gibi hava şartları oldukça zor. Arkadaşlarımız tabi acil sağlık hizmetleri 112 sağlık hizmeti veren doktorumuz, paramedik, ATT ve diğer personellerimizin her koşulda ve ihtiyaç duyulduğunda ambulans aracını en iyi şekilde kullanmaları kurgulanmış bir eğitim. Yani biz sadece ambulansta şoförlük yapan arkadaşlarımızın değil diğer arkadaşlarımızın da ihtiyaç halinde ambulansı en iyi şekilde kullanması için bir eğitim düzenliyoruz. Arkadaşlarımız zorlu bir parkurda ambulansımızı çok iyi şekilde kullanıyorlar. Eğitimler çok başarılı geçti. Ben bu anlamda da hem bu eğitimi düzenleyen 112 Başhekimliğine ve diğer eğitici hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğitim sonunda teorik sınav ve uygulama parkurlarında başarılı olan sağlık personeline sertifika verildi.

“Kadın sürücü ambulansı kaçırıyor”

Düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan 6 yıllık ambulans sürücüsü Büşra Bayoğlu, kadın sürücülerin şehir içinde ambulans kullandıkları zaman 112’ye ambulansı kaçırdıklarına dair ihbarların geldiğini ifade ederek, “Daha önce bu eğitimi 3 yıl önce yine almıştım. 3 yılda bir bu eğitimlerimiz tekrarlanıyor. 4 günlük bir süreç oluyor ilk gün teorik 3 gün uygulama şeklinde. Burada amacımız hızlı araç kullanmak değil güvenli araç kullanmak burada arkadaşlarımızı tekrar uyarmak istiyorum lütfen dikkatli kullanalım. Parkurlarımız gerçekten çok zor araç kullanıyorum 6 yıldır ama bende çok zorlanıyorum. Dışardan baya farklı tepki alıyoruz. Şehir içinde ambulans kullandığımda herkes çok tepkili bakıyor hatta ambulansı alıp kaçırdığımıza dair ihbarlar 112’ye gelmişti. Onun dışında baya güzel tepkiler aldığımızda oluyor. “ şeklinde konuştu.