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07 Temmuz 2017 11:14

Erzurum’da şanlı düğün

Bartınlı terör şehidi Ali Çayır’ın kızı Gizem ile Erzurumlu terör gazisi Hikmet Toprakçı’nın oğlu Davut, Erzurum’da yapılan düğünle dünya evine girdiler.

Erzurum’da şanlı düğün

07 Temmuz 2017 11:14


26 Haziran 2017 tarihinde Bartın’da kına gecesini yapan gençler, 05 Temmuz 2017 tarihinde de Erzurum’da düğünlerini yaptılar. Akraba ve arkadaş çevrelerinden geniş ilgi gören düğüne şehit aileleri ve gaziler de yoğun ilgi gösterdi. Düğüne TSK Mehmetçik Vakfı ailesi adına Erzurum Temsilcisi Vekili Mustafa Kaytaz ve İdari İşler Uzmanı Levent Tizgili katıldı. Mustafa Kaytaz; Mehmetçik evlatları genç çifte, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü’nün ve tüm vakıf ailesinin ömür boyu sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.


Düğüne vakıftan yetkililerin de katılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden genç gelin ve damat; “Bugüne kadar maddi ve manevi destekleri ile hep yanımızda hissettiğimiz TSK Mehmetçik Vakfı’nı, bugün de yanımızda görmekten çok büyük mutluluk duyduk” dediler. Şehit olan babalarının bu mutlu günde bulunamayışının burukluğunu yaşadıklarını, ancak vakfın ve misafirlerin gösterdiği ilginin bu burukluklarını hafiflettiğini de sözlerine ilave ettiler.




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