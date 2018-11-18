Erzurum'da “Sarı Salkım Şiir Akşamları” başladı

Kış memleketi Erzurum'da “Şiir Gönlün Baharıdır” fikriyle başlayan etkinlik her ay şehirdeki farklı bir mekânda gerçekleştirilecek. İlki, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Türk otağında (kıl çadırda) gerçekleşen programa ilgi büyüktü.

Programın açılışında program hakkında kısa bilgi veren TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, amaçlarının medeniyetimizin en önemli taşıyıcılarından olan şiir ve edebiyatı, bu alanda şehrin heyecanını diri tutmak; şiire, edebiyata, fikir dünyasına yeni isimlerin kazandırılmasına vesile olmak ve en çok ihtiyacımız olan “bir araya gelme” kültürümüzü geliştirmek olduğunu ifade etti. Programın adının neden “Sarı Salkım” olduğuna dair gelen bir soru üzerine Ertaş, sarı salkım söğüdün Erzurum toprağına ve iklimine has olduğu bilgisi üzerine programa bu ismi verdiklerini söyledi.

Programın yöneticisi TDED Erzurum Yönetim Kurulu Üyesi Adalet Ömeroğlu ise programı kitap kahve, kıraathane ortamlarında yaparak şiiri muhabbet ehlinin tabiri caizse ayağına getirmek, masasına ikram etmek, içtiği çaya şiiri ortak etmelerini sağlamak amacıyla başlattıkları programda bir sloganlarının da “Sen de Şiirini Al Gel” olduğunu vurguladı. Muhabbet meclisinde, mekânda bulunan herkesin kendi şiirlerini yahut başkasına ait sevdikleri bir şiiri seslendirebileceklerini ifade etti ve şiir işçilerine şiir üzerine müzakere yapabilecekleri bir ortam hazırlamak ve bunu gelenekselleştirmek istediklerini belirtti. Adalet Ömeroğlu her programda bir usta şairi anacaklarını da söyledi ve ilk programın bir kısmında, yakın zaman önce kaybettiğimiz şiirimizin beyaz kartalı Bahaettin Karakoç'u anmayı hedeflediklerini ifade etti. Ömeroğlu şiir programında herhangi bir konu sınırlandırması olmadığının da altını çizerek bir sonraki programın nerede olacağını merak edenlerin derneğin sosyal medya hesabını takip etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Doğal bir oturma meclisinde gerçekleşen programda edebiyat eleştirmeni Şahin Torun okunan şiirler arasında, Bahaettin Karakoç'un şiiri hakkında mekânda bulunanlara kısa kısa bilgiler verdi. Programda lise öğrencisinden, üniversite öğrencisine, usta şairlerden, şiire gönül veren birçok kişiye her yaştan şiirsever gönlünce şiirler seslendirdi. Ayrıca mekânda bulunan gençler türküleriyle programa renk kattı.

Gelecek ay başka bir mekânda yapılacak “Sarı Salkım Şiir Akşamları”nın ilkine o an Havuzbaşı'ndaki Türk otağında bulunanların yanı sıra Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Hüseyin Yurttaş, emekli öğretim üyesi Ekrem Karadişoğulları, TYB Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Coşkun, Ali Köseoğlu, ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez, TDED Erzurum üyeleri ve çok sayıda şiir işçisi ve gönüllüsü katıldı. Şiir ve muhabbetle geçen program yaklaşık iki saat sürdü.