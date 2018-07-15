Erzurum’da şehit aileleri ve gaziler 15 temmuz yemeğinde buluştu

Tarihi Çifte Minareli Medresede Erzurum Valiliği koordinesinde Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İl Müdürlüğünce düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Türk milletinin tarihin her döneminde kendisine örülmek istenen bütün oyunları, kurulmak istenen bütün tuzakları boşa çıkardığı gibi 15 Temmuz’da da bu oyunlarla yolundan çevrilemeyeceğini dost ve düşmana ispat ettiğini ifade eden Vali Seyfettin Azizoğlu, "Bu millet bir ölür, bin dirilir. Hiç kimse bu milleti kutlu yolundan ve davasından vazgeçiremeyecektir. Çünkü bu millet hakkın ve hakikatin yolcusudur. Hakkı ve hakikati hakim kılmak için gönderilmiş aziz millettir. Hak ve hakikate layık olarak yaşadığı sürece de Allah da bu milletin yolunu açacaktır, kurulan bütün tuzakları boşa çıkaracaktır" şeklinde konuştu.

Vali Azizoğlu, 15 Temmuz’da bütün Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’un da ilk ayağa kalkan ve ihanet şebekesine "dur" diyen kahramanların yurdu olduğunu belirterek "Ne mutlu sizlere ki böyle kahraman bir milletsiniz, ne mutlu bizlere ki bu kahramanlara hizmet etmenin şerefine ve onuruna nail oluyoruz. Tarih sahnesine çıktığımız günden bugüne kadar bu oyunlar bitmedi, kıyamete kadar devam edecektir. Eğer bir olursak, bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirirsek, zenginliklerimizle büyümeye ve güçlenmeye devam edersek, çalışıp gayret gösterirsek, daha çok ter dökersek bu milleti kimse yürüdüğü yoldan çeviremeyecek. Bu millet bütün mazlum ve mağdur milletlere de umut olma özelliğini devam ettirecektir"dedi.

Programda, 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar’ın babası Ahmet Yaşar, oğlu için yazdığı "Oğul" adlı şiiri okudu.

Programa Vali Seyfettin Azizoğlu ve eşi Nilgün Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Sel, kurum müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.