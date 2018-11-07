Erzurum'da Şehitler Çeşmesi açıldı

Şehitler Çeşmesi açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Bekir Uzun, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ziya Sözen, şehit yakınları ve korucular katıldı.

Türk bayraklı çeşmeye Şehit Paşa Özen (Güvenlik Korucusu), Şehit Nihat Işık (Güvenlik Korucusu), Şehit Yakup Sürücü (Özel Hareket Polisi ), Şehit Burak Karakoç (Tankçı Uzman Çavuş), Şehit Ömer Halisdemir (Özel Kuvvetler Başçavuş) ve Şehit Fethi Sekin (Trafik Polisi) adı verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim okundu, ardından da dua edildi. Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen yaptığı konuşmada, "Siz Kürt halkının temsilcisi değilsiniz, siz Kürt halkının düşmanısınız, en büyük zararı Kürt kökenli vatandaşlarımıza verdiniz, gelen kamu hizmetlerini engellediniz, Kürtlere hizmet etmek için gelen doktorlarımızı öldürdünüz, Kürt çocuklarımızı eğitmek için gelen öğretmenlerimizi şehit ettiniz" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Bugün açılışını yaptığımız, hakikaten bu milletin dün şehitleri vardı, bugün var, yarın da olacak, büyük millet olmanın, büyük bir medeniyetin temsilcisi olmanın mutlaka bir bedeli var, hamdolsun ki, milletimiz imanından gelen, inancından gelen, o kalbine yerleşmiş olan Allah'ın yolunda ölenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ama siz bilemezsiniz" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş de konuşmasında "Şehitlerimiz için ne söylesek az, şehit aileleri ve şehit yakınları için onlara hakikaten ne yapsak az. Öncelikli olarak acılarınızı paylaşıyorum, bu acıyı paylaşırken her zaman tüm hayatımızda bize önder olan Hazreti Kur'an da ve yüce dinimizdeki hususlara sığınmaktan da sanırım başka çaremiz de yok. Cenab-ı Hak şehitlerimizle ilgili olarak siz onları öldü diye bilirsiniz ama onlar ölü değildir, Peygamber Efendimize de inşallah komşulardır. Allah onların mekanlarını cennet nasip etsin" diye konuştu.

Açılışta daha sonra Erzurum Büyük Şehir Belediye Mehteran ekibi marşlar okudu.

Açılış kurdelesi kesildikten sonra katılımcılar çeşme önünde hatıra fotoğrafı çektirdi, anıtın yapımında emeği geçen kişilere plaket verildi.

Tören sonunda Erzurum Valisi Okay Memiş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen çeşmeden su içerek hayırlı olsun dileklerini sundu.