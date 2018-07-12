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12 Temmuz 2018 16:00

Erzurum’da silah kaçakçılarına operasyon

Erzurum’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda operasyonda 4 kişi yakalandı.

Erzurum’da silah kaçakçılarına operasyon

12 Temmuz 2018 16:00


Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen silah kaçakçılığı soruşturması kapsamında 2017 yılınan Aralık ayında başlanan çalışmanın ardından dün operasyon düzenlendi. İl merkezinde 5, Pasinler ilçesinde 1 ve Rize’nin Çayeli ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 ikamet ve şüphelilere ait araçlarda arama-elkoyma işlemi gerçekleştirildi.


Operasyonda T.K, İ.A, M.B. ve Ş.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. M.T. isimli şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi. M.Ç. isimli şahsın işlemiş olduğu başka bir suçtan dolayı E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi.


Aramalarda M.Ç. isimli şahsın ikametinde ruhsatı ibraz edilemeyen 1 adet av tüfeği, İ.A.’nın ikametinde ise yine ruhsatı ibraz edilemeyen 1 adet av tüfeği ve 3 adet silaha ait dolu kartuş ele geçirilerek ilgili mahkeme kararına istinaden el konuldu.


Yürütülen soruşturma kapsamında 4 ara yakalama sonucunda muhtelif markalarda 9 mm. 4 adet tabanca, tabancalara ait 5 adet şarjör ve 14 adet 9 mm. dolu fişek ele geçirildi.


Yakalanan şüphelilerin yasal işlemlerin yapılması için adli mercilere intikal ettirileceği açıklandı.




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