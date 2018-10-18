Erzurum'da son bir yılda 10 bin 350 gıda denetimi yapıldı

Son yapılan denetimlerle birlikte son bir yılda 5 bin 546 işletmeye 10 bin 350 denetim yapıldı.

Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen denetlemelerde, İmalathane ve satış yerleri, çalışma şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama şartları yönünden sıkı bir şekilde denetlendi. Mevzuata aykırı işlem yapan işyerlerine yaptırımlar uygulandı. Buna göre 2018 yılında Erzurum'da 5 bin 546 işletmeye 10 bin 350 denetim yapılmış oldu. Denetlemelere Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar'da katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ürün grubunun riskine göre yıl içinde en az üç ayda bir olmak üzere farklı aralıklarda denetim yapılıyor. Yıl içerisinde bir lokanta 3 ayda bir, bakkal ise yılda bir denetleniyor. Bir et, süt ürünü imalatı yapan bir işletme 3 ayda bir unlu mamul işletmesi ise dokuz ayda bir denetleniyor. İşletme şartlarına bağlı olarak veya şikayet üzerine denetimler daha kısa aralıklarla da tekrarlanıyor.

İş yerlerinde gıda denetiminde bulunan Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar en iyi denetleyenin tüketici olduğunu vurgulayarak “ Bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı olan İl ve İlçe Müdürlüklerimizde yoğun bir şekilde denetim yapıyor. Buralarda görevli olan gıda kontrollerimiz vasıtasıyla bütün Erzurum'da bulunan toplu tüketim yerleri, toplu üretim yerleri, toplu satış yerleri ve yem fabrikalarında rutin bir şekilde denetlemeye devam ediyoruz. Bizim bir sloganımız var bu konuda “en iyi denetçi tüketicidir” diye. Bu bağlamda tüm tüketicilerimizden marketlerden, bakkallardan, üretim yerlerinden hizmet alan tüm vatandaşlarımızın mutlaka hijyenle ilgili üretilen ürünle ilgili bir aksaklık gördüğünde Alo 174 gıda hattını arayarak bizlere bilgi vermelerini rica ediyoruz” dedi.