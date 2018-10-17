Erzurum'da “Sosyal Uyum Projesi”

AÇSH İl Müdürlüğü, Çocuk Komite Temsilcileri Dilara Koçak ve Büşra Burucu tarafından, çocukların ailelerine yönelik çocuk gelişimi, olumlu anne baba tutumu, çocuk hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Proje kapsamında, çocuklara sağlık ve eğitim materyalleri dağıtıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, mülteci çocukların toplumla entegrasyonunun sağlanması konusunda projenin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çocuk hakların evrensel bir hak olduğunu belirten İlbaş, “Çocuklar adı üstünde çocuktur. Dünyanın her yerindeki çocukların haklarını da ilimizdeki tüm çocukların haklarını da korumak bizim görevimizdir. Amacımız, misafir çocuklarımızın toplumla entegrasyonunu sağlayarak, birlikte yaşama kültürü oluşturmak. Devletimizin imkânlarını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ulaştırmada ve onlara projeler kapsamında eğitimle geleceğe hazırlamada var gücümüzle çalışmaktayız" dedi.