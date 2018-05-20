Erzurum’da Süper Lig coşkusu

Lig Play-off final maçında Gazişehir Gaziantep’i penaltı atışları sonucu 5-4 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen BB Erzurumspor 17 yıl sonra Süper Lig’e yeniden yükselmeyi başardı.
Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sağanak yağmura aldırmadan kent merkezinde coşku içerisinde şampiyonluğu kutlayan BB Erzurumspor taraftarları büyük sevinç yaşadı.
Kent meydanında dev akrandan maçı izleyen taraftarlar galibiyetin ardından meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.
Gece geç saatlere kadar büyük bir coşku yaşayan Erzurumsporlu taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulundular.