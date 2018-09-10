İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum'da şüpheli ölüm

Erzurum’da 2 çocuk babası, evinde iple asılı halde bulundu.

Erzurum'da 2 çocuk babası, evinde iple asılı halde bulundu.


Olay, Erzurum'un Terminal Mahallesi Yeni Aydınkent apartmanının üçüncü katında sabah saatlerinde yaşandı.


Alınan bilgiye göre, 2 çocuk babası H.Y., eşi tarafından sabah ipte asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden H.Y.'nin cesedi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Polise ifade veren H.Y.'nin yakınları, “2 yıl önce emekli olmuştu. Hiçbir sorunu yoktu. Akşam saat 03.00'e kadar oturduk. Daha sonra o uyumak için odasına gitti. Sabah eşinin bağırması üzerine uyandık. İple asılmış olarak gördük” diye konuştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.