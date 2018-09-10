Erzurum'da şüpheli ölüm

Erzurum'da 2 çocuk babası, evinde iple asılı halde bulundu.

Olay, Erzurum'un Terminal Mahallesi Yeni Aydınkent apartmanının üçüncü katında sabah saatlerinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk babası H.Y., eşi tarafından sabah ipte asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden H.Y.'nin cesedi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polise ifade veren H.Y.'nin yakınları, “2 yıl önce emekli olmuştu. Hiçbir sorunu yoktu. Akşam saat 03.00'e kadar oturduk. Daha sonra o uyumak için odasına gitti. Sabah eşinin bağırması üzerine uyandık. İple asılmış olarak gördük” diye konuştular.