Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 08:39

Erzurum’da Suriyeliler ve vatandaşlar arasında kavga çıktı

Erzurum’da henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Suriyeliler ve vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Erzurum’da Suriyeliler ve vatandaşlar arasında kavga çıktı

26 Haziran 2017 08:39


Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde Suriyelilerle vatandaşlar arasında büyük bir kavga çıktı. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı ve nedeni henüz belirlenemeyen kavgada mahalleli ve Suriyeliler birbirine girdi.


Olay yerine müdahale için çok sayıda polis ve takviye çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahalede güçlük yaşayan polis ekipleri, bir süre sonra kavgayı yatıştırdı. Her iki grubu da uzaklaştıran polis çevredekileri evlerine gönderdi.


Öte yandan gerginliğin yeniden yaşanmaması için bölgede çevik kuvvet ekiplerince önlem alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:25
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:29
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:53
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!