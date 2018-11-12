Erzurum'da tanıtım günleri toplantısı

Bursa ve İstanbul'da yapılacak olan Erzurum tanıtım günleri istişare toplantısı, Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşti.

Erzurum Valiliği öncülüğünde gerçekleşen toplantıya; Vali Okay Memiş, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, kurum amirleri, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu ve Kartal Erzurumlular Vakfı yöneticileri katıldı. Toplantıda, tanıtım günleri kapsamında ön plana çıkarılması uygun görülen ürün, etkinlik ve tanıtım stratejileri ele alındı.

Tanıtım günlerinde, Erzurum'a ait ürün ve değerlerin ön plana çıkarılması gerektiğine dikkat çeken Vali Memiş, “ Şehrimizin en önemli markası olan Palandöken'i her iki organizasyonda da öne çıkarmalıyız. Ayrıca kültürel varlığımızın, tarımsal ve hayvansal ürünlerimizin de tanıtımını iyi yapmalıyız. Tarihi ve kültürel değerlerin bu organizasyon ile tanıtımının yapılması turizmde ve ticarette ciddi oranda gelir artışımızı sağlayacaktır” dedi.

Bu tür etkinliklerin bir yük olarak görülmemesi gerektiğini belirten Vali Okay Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erzurum, kültürel ve tarihsel değerleri itibariyle önem teşkil eden şehirlerimizden bir tanesi. Ayrıca Türkiye'de gurbetçisi çok olan illerin başında geliyor. Yılda bir defa da olsa sıla hasreti çeken hemşerilerimizle buluşmak adına vakıfların davetlisi olarak tanıtım günleri etkinliklerine katılıyoruz. Bu yıl 23-26 Kasım tarihinde Bursa'da, 28 Kasım-02 Aralık tarihlerinde ise İstanbul'da olacağız. Bizlere düşen görev ilimizi Bursa ve İstanbul'da en iyi şekilde temsil etmektir. Onun için kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız kendi ilçelerinde tanıtım günleri için öncülük edecektir. İlçelerimiz, kültürel değerlerini en iyi şekilde yansıtacak enstrümanlarla birlikte Bursa ve İstanbul'da olacak ve şehrimizi en iyi şekilde tanıtacaklar. Tanıtım günlerini bir yük olarak görmeyin. Gurbette yaşayan 100 binlerce hemşerimizin memleket hasretlerini birkaç günde olsa dindirmesi ve ilimizin turizm potansiyelini gösterme açısından bu tür organizasyonlar önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Vali Memiş'in konuşmasının ardından söz alan Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu ve Kartal Erzurumlular Vakfı Başkanları, katılımcıları tanıtım günlerinde yapacakları faaliyetlerle ilgili bilgilendirdiler.