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15 Haziran 2018 15:30

Erzurum’da tarihi medresede bayramlaşma töreni

Erzurum’da Ramazan Bayramı dolayısıyla Yakutiye Medresesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Erzurum’da tarihi medresede bayramlaşma töreni

15 Haziran 2018 15:30


Tarihi Yakutiye Medresesindeki bayramlaşma törenine, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın yanı sıra Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Selami Altınok, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve partinin Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş ve diğer kurum müdürleri katıldı.


Programda Akdağ, protokol üyeleri ve partililerle tokalaşarak bayramlarını kutladı.


Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği Yakutiye Medresesinde düzenlenen bayramlaşma programının ardından, Polis evi ve Bölge Jandarma Komutanlığı’nda bayramlaşma töreni düzenlendi.




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