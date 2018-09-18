Erzurum'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen fuar hakkında Erzurum Müceldili konağında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar da katıldı.

Fuarda Tarımsal Mekanizasyon ve ilgili Teknolojiler, Traktör ve Tarımsal Mekanizasyon Yan Sanayi, Su ve Sulama Teknolojileri, Gübreler, Tohum, Organik Tarım Ekipmanları, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Süt Endüstrisi, Hayvan Sağlığı veterinerlik Hizmetleri ve ilgili ürünler tek çatı altında sergilenecek.

Düzenlenecek olan fuarla Şehrin tarımını geliştirip Ülkeye ekonomik katkı sağlamak istediklerini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mevlüt Doğan, ‘'Bu tür fuarlar ülkelerin tanıtımında ve ekonomisinde çok önemli bir yere sahipler. Ülkeler tanıtımlarını bu tür fuarlarla yapmaktadırlar. Daha öncede gerçekleştirdiğimiz fuarımızı 74 firmanın ve birçok ülkenin katılımıyla uluslararası bir fuar haline getirdik. Bu fuar alanlarında çiftçilerimiz hem tarımsal faaliyetlerini tanıtıyor hem pazarlamasını yapıyor hem de teknolojiyi transfer ediyorlar. Bu fuarlarla hem şehrimizde tarımı geliştirmek hem de ülkemize ekonomik olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bütün Erzurumluları fuarımıza davet ediyoruz'' dedi.

19 Eylül Çarşamba günü açılacak olan fuar 23 Eylül Pazar günü sona erecek.