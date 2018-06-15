Erzurum’da terör operasyonu: 7 gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede, terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG’li teröristlerle irtibatlı oldukları, örgüt mensuplarına kargo ile malzeme aktarımı yaptıkları ve ilçedeki eylem ile faaliyetlere destek verdikleri yönünde haklarında iki ayrı soruşturma dosyası bulunan şüphelilerin yakalanması için Tekman ilçesinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda D.A, M.F.D, S.Ö, M.T, H.A, E.E. ve Y.İ. gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği, 27 adet av tüfeği fişeği ve örgütsel doküman ele geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.