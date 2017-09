Erzurum’da TFF’ye turnike tepkisi

Lig maç girişleri için öngördüğü Passolig giriş turnikelerinin 4 aydır yapılmamasına tepki gösteren BB Erzurumspor taraftarları Yakutiye Kent Meydanı’nda toplanarak TFF’yi protesto etti.

Geçtiğimiz yıl 2. Lig’de şampiyon olarak 2017-2018 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanan BB Erzurumspor sezonun ilk dört haftasında kendi sahasında oynaması gereken iki müsabakayı turnikelerin yapılmaması nedeniyle Elazığ ve Rize’de oynamak durumunda kalmıştı. İlk yarı sonuna kadar turnikelerin yapılamayacağının açıklanması üzerine BB Erzurumspor taraftarları bugün meydanda toplanarak TFF yönetimine tepki gösterdi.

BB Erzurumspor taraftarları Dadaşlar Grubu’nun koordinesinde TFF’yi kınayan temsili çelengi meydana bıraktılar.

BB Erzurumspor Dadaşlar Grubu Basın Sözcüsü Tevhit Ergin, burada yaptığı açıklamada, “4 aydır hiçbir çözüm üretmeyen, taşın altına tırnağını dahi koymayan TFF’yi buradan esefle kınıyoruz. Erzurum milli mücadelenin başladığı bir şehirdir. Devlet ve millet menfaatine olan her şeyde her olayda ’Dadaşlar Erzurum yiğit Erzurum Can Erzurum’ diyerek bizleri ön saflara atanların basit bir Passolig gişesi turnikesi yapımında bizleri görmezden gelmesi de bu memleketin değer görmesi bakımından çifte standardın aleni dışa vurmasıdır. Erzurumspor iç saha maçlarında 22 bin 700 kişi ile rekor kırmıştır. Her siyasi görüşten kişilerin oluşturduğu gönül verdiği ve peşinden gittiği partiler üstü bir kurumdur. Bizler 4 aydır oyalama taktiği ile iç saha maçlarımızı bile 600 kilometre yol gitmek zorunda bırakılmış hakkı yenmiş taraftarlar olarak soruyoruz. Türkiye’nin büyük mühendisleri 4 ayda uçak yapar mı evet, tank yapar mı evet, top tüfek yapar mı evet o zaman 30 tane stat kapısı 200 adet kamerayı yapamayan hangi zihniyettir. Art niyetli olan TFF kurumunun başında görev yapan kişileri göreve davet ediyoruz. Dadaşlar bir yaydır onu germeye gelmez” diye konuştu.

"Passoliglerimizi aldık, turnikelerimiz yok"

BB Erzurumspor taraftarları ise yapılmayan turnikelerden dolayı TFF yönetimine veryansın ederek, “BB Erzurumspor TFF 1. Lig’e çıktı. Passoliglerimizi aldık yalnız turnikelerimiz yok. Böyle bir şey var mı? Erzurum’a nispet bir şey mi? Bunun normalde 3 ayda bitmesi lazım. Maçlar bitti, 4 ay oldu halen daha Erzurum iç saha maçlarımızı deplasmanda oynuyoruz. Ne hakkımız var. Bizler Erzurumspor sevdalısıyız. O zaman Erzurum’un maçlarına bilet getirsinler burada oynanan maçları biletli izleyelim. Burada olan var, olmayan var, giden var, gidemeyen var” diye konuştular.

"İnşallah federasyon başkanımız sesimizi duyar"

Bir şehrin bir takımının bu kadar kaderine terk edilmesinin acı bir olay olduğunu anlatan taraftarlar, “Bu olanlar İstanbul’da ve Karadeniz’in herhangi bir takımına yapılsaydı büyük olaylar çıkardı. Bizler Erzurumlu olarak yine efendiliğimizi koruyup, şehrimizin takımına destek istedik. Bu gün bunu Erzurumspor taraftarlar derneği üyeleri ile birlikte dile getirmek istedik. İnşallah Federasyon Başkanımız bu sesimizi duyar, en kısa zamanda sahanın kapılarına turnikeleri takarak bizlere yardımcı olurlar” şeklinde konuştular.

Protesto çelengi koyan taraftarlar bir süre BB Erzurumspor lehine tezahürattan bulunduktan sonra olaysız şekilde dağıldılar.