Erzurum'da 'torbacılara' şafak operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına ‘şafak' operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahısların ikametlerinde bugün sabah saatlerinde Özel Harekat polislerinin de katıldığı, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 4 ayrı olayda uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan H.T, S.K. ve S.Ö. isimli toplam 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 308 adet Ecstsay hap ile toplam ağırlığı 28 gram olan Bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden H.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet Pompalı Tüfek, 1 adet şarjör ile 14 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.