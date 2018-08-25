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25 Ağustos 2018 22:20

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü

Erzurum’da, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü

25 Ağustos 2018 22:20


Karagöbek Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, Nihat Eser (40) yönetimindeki traktör, çaya devrildi.


Eser, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine giden AFAD, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Eser’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Eser’in cenazesi, 112 Acil Servis ekiplerince Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Dört çocuk babası Eser’in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.




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