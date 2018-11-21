Erzurum'da Turizm Sektörel toplantısı

Erzurum Valisi Okay Memiş'in başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla, ‘Turizm Sektörel toplantısı' yapıldı.

Palandökende, Büyükşehir Belediyesine ait Snowdora otelde düzenlenen toplantıya; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak, KUDAKA Genel Sekreteri Osman Demirdöğen, Türk Kızılayı Erzurum Başkanı Hüseyin Bozhalil ve sektör temsilcileri katıldı.

Vali Okay Memiş burada yaptığı konuşmada, kentte hayvancılık ve turizmin önemli potansiyelinin olduğunu söyledi.

“Turizm sektörü açısından büyük avantajlara sahibiz” diyen Vali Okay Memiş, “ palandöken de büyükşehir belediyesinin konuya el atması önemli bir avantajdır. Bu dağın her metre karesi çok değerli ve turistik alandır. Büyükşehir'in yetkisi, gücü ve imkânlarının bu alanda olması bana göre büyük bir avantaj. Bu avantajın da pekişmesi için Büyükşehir Belediyesi ve yetkililerinin bu alanda fedakâr ve istişareye açık herkesi kucaklayan bir bakış açısıyla yaklaşması ve hareket etmesi işimizi çok daha kolaylaştırır. Arkadaşlarımızın da bu şekilde hareket ettiğini gözlemliyorum ”dedi.

Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, Ulucami, Lalapaşa Camisi'nin bulunduğu alanı Erzurum'un Sultanahmet'i olarak nitelendiren Vali Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Kale ve çevresinde bulunan tarihi mekânların da her metre karesi turistik bir alan ve bu alanda da bence büyükşehir mantığıyla hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Büyükşehir Belediye Kanunu hazırlarken öncelikli olarak Büyükşehir Belediyelerini yetkili ve güçlü kıldık. Bunu bilerek tercih ettik. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimattı. Yani güçlü belediyeler, güçlü büyük şehirler mantığıyla hazırladık o kanunları. Burada hiçbir sorun yok. Yetkinin buralarda daha kapsayıcı olması için büyükşehirde daha makro açıdan bakılması için bunu yaptık. Onun için bu alanda biran önce bir şeyler yapmamız ve restorasyonlara devam etmemiz lazım. Turistik alanlarda; turistlerin dinleneceği, eğleneceği, yemeğini yiyebileceği mekânlarda tasarlamamız gerekmektedir. Avantajlarımızın hepsi bir arada, çok yakın birbirine. Dolayısıyla, otellere gelen Bütün turistleri oralara indirmeliyiz. Gelen misafirlerimiz her ne kadar bütün dünyayı görmüş aydın münevver ve zengin kişiler olsa da Erzurum'un şehir merkezini de görmelidir. Ben çok etkilendim. Çok beğendim. Eminim o vatandaşlarımızda çok beğenecekler. Tabi ki kayaklarını yapsınlar, istedikleri gibi gelsinler misafirimiz olsunlar.”

“Türkiye'nin en güvenli şehriyiz”

Erzurum'un Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Vali Memiş,” büyükşehir ölçeğinde en güvenli illerinin başında olan bir kentte yaşıyoruz. Ben öncelikli olarak asayiş amiriyim size bilgilerimle hitap ediyorum. Onun için rahatlıkla hiç endişe etmeden vatandaşlarımız gelsin buraya, son derece misafirperver olan Erzurumlu vatandaşlarımız onları kucaklayacaklardır.”

“İhtiyaçlarınızı Erzurum'dan temin edin”

“Şehirle Palandöken'i kaynaştırmamız lazım” diyerek sözlerini sürdüren Vali Memiş, “Buradaki otellerimizden ricamız ürünlerinizi ve ihtiyaçlarınızı Erzurum'dan karşılamanız. Bazı ürünleriniz belki burada olmayabilir onun dışındaki diğer tüm ürünleri burandan almanızı istirham ediyorum. Bu sayede şehirdeki vatandaşlarımız otellere daha çok sahip çıkacaktır. Bizler de buna elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Çok önemli pistlerimiz var. Çok güvenli ve çığ riski en az olan İSO belgeli FIS onaylı pistlerimiz var. Bunlar büyük bir nimet, çok iyi kullanmalıyız. Ve hep birlikte çıtayı yükseltmeli, rekabet etmeliyiz. Yapacağımız bu çalışmalarla yeni otellerinde şehrimize gelmesini sağlayarak yatak sayımızı da arttıracağız. Şehrimize değer katacağız. Ben sadece buradaki 5 otelin değil, 760 bin nüfuslu Erzurum'un valisiyim. Hatta gurbette yaşayan 2 milyon Erzurumlu vatandaşımızın da valisiyim. O nedenle makul hiçbir talebe kayıtsız kalmayacağız.” dedi.

“Hava kirliliği sorunu biran önce çözülmeli”

Şehirde ki önemli bir sorunun hava kirliliği olduğuna değinen Vali Okay Memiş,” Cumhuriyet Caddesi'nde gezerken kömür kokusu geliyor. Bu sorunu tez zamanda çözmeliyiz. Bizler nasıl gezdireceğiz turistleri bu caddede. Ya dağıttığımız kömürleri değiştireceğiz, ya da Ankara'yla görüşerek, vatandaşlarımıza doğalgaz yardımı yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin de mutlaka bir planı vardır. Onları da dinlemek isterim. Kentsel dönüşümü çok başarılı uyguluyorlar. Bunu memnuniyetle gördüm. Buda yaptıkları işin ne kadar doğru bir iş olduğunu ve bütün kamuoyunun da Büyükşehir'e destek vermesi gerektiğinin en somut göstergesidir. Yani Kentsel dönüşümün yapıldığı yerlerde doğalgaz kullanımı yapmamız çok önemli. Bu kokuyla biz nasıl turist çekeceğiz. Cumhuriyet caddesine ben nasıl gelin diyeceğim turistlere. O kömür kokusunu bertaraf edeceğiz. Gerekirse valilikten kanuni emir çıkaracağız. Vatandaşlarımıza önce önerilerle gideceğiz, biz devlet olarak elimizden geleni yapacağız, daha sonra vatandaşımızdan bunu isteyeceğiz. Cumhuriyet Caddesi'nde o kömür kokusunu istemiyoruz” şeklinde konuştu.