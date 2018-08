Erzurum’da "Türk Oyunları Festivali" heyecanı

Erzurum-Aşkale karayolunun 6. kilometresindeki 120 bin metrekarelik alanda gerçekleşen festivalde atlı cirit, atlı okçuluk, Gökbörü, Karakucak güreşleri, aba güreşi, aşık, mangala ve çocuk oyunları başta olmak üzere birçok geleneksel spor dalında 250 sporcunun katılımıyla büyük coşku yaşandı. Festival alanında bulunan oyun pistleri, oba alanları, düğün çadırları, atlı cirit pistleri ve çadır evler büyük ilgi gördü. Oyunları izlemeye gelen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından da kızılcık şerbeti ve patates ikram edildi.

Festivalin açılışına Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhon, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, Türk Oyunları Festivalinin geleneksel sporların yaşatılması için önemli bir festival olduğunu ifade ederek "Bugün Erzurumumuzda birincisini yapmakta olduğumuz Türklerin geleneksel sporlarının oynanacağı festivalin açılışını yapıyoruz. Açılışımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu güzel faaliyetin yapılmasına katkı sağlayan bütün kurumlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu geleneksel sporlarımızın yaşatılması gelecek nesillere aktarılması çocuklarımızın da bu sporları öğrenmesi için gayret gösterenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Erzurum’a has yemek çeşitleri, tatlılar ikram edilecek"

Türk Oyunları Festivalini geleneksel hale getireceklerini ve her yıl coşkuyla yapılacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Burası Türk oyunlarının oynanacağı bir alan. Burada başta atlı cirit, atlı okçuluk, aba güreşleri, karakucak, mangala ve aşık gibi oyunlar inşallah sergilenecek. Gelen izleyicilere bir yandan geleneksel sporlar izlettirilirken bir yandan da yöresel ürünler tattırılacak, Erzurum’a has yemek çeşitleri, tatlılar ikram edilecek. Ayrıca yine el sanatları burada sergilenecek. İnşallah bu festival geleneksel hale geliyor. Bu sene ilkini başlattık, her sene bu meydanda bu oyunları inşallah sergileyerek gelecek insanlara güzel anlar yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

Festivalin ana sponsoru olan MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer ise "Doğunun en büyük alışveriş ve yaşam merkezi MNG olarak Türk sporlarına böyle bir ana sponsorluk yaparak ayrı bir manevi huzurunu yaşıyoruz. Mümkün olduğunca bölgedeki sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle Türkçülük ve Türk akımı Türkiye için önemli bir konuydu. Son 5 yıldır gerçekten görüyoruz ki Türk dünyası ile olan bu ilişkilerimiz gerek sportif faaliyetlerde gerek sanatsal faaliyetlerde çok daha güçlenmeye başladı. Tabi son zamanlarda yapılan bu faaliyetler bize aslında şunun mesajını veriyor; görüyoruz ki Arap Birliği var, Şangay iş birliği var, Avrupa Birliği var neden Türk birliği yok sorusu soruların başında geliyor. Artık bunun temelini yavaş yavaş atıyoruz" diye konuştu.

Türk Oyunları Festivali yarın sona erecek.