Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 11:22

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

Erzurum’un Horasan ilçesinde İran uyruklu sürücünün kullandığı tırda yapılan aramada 3 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

07 Ağustos 2018 11:22


Edinilen bilgiye göre, Horasan Bölge Trafik İstasyon Amirliği karşısında yapılan yol uygulamasında Ağrı istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan İran uyruklu Mohammad T. yönetimindeki 53 B 40910 plakalı tırda arama yapıldı. Aracın dorse kısmında yapılan aramada dolabın raf kısmında gizlenmiş vaziyette mavi renkli paketlerde eroin ele geçirildi. Aracın vites boşluğunda şeffaf poşet içerisinde ise yeşil renkli reçine esrar olarak tabir edilen uyuşturucu maddesi olduğu belirlendi.


Konuyla ilgili şahıs ve araç, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda yasal işlemlerin yapılabilmesi için polis merkezine getirildi. 4 paket halinde bulunan eroin maddelerinin 3 kilo 320 gram, esrar maddesi olarak değerlendirilen maddenin ise 80 gram geldiği tespit edildi.


İran uyruklu Mohammad T. İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç