Erzurum’da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Horasan Bölge Trafik İstasyon Amirliği karşısında yapılan yol uygulamasında Ağrı istikametinden Erzurum istikametine seyir halinde olan İran uyruklu Mohammad T. yönetimindeki 53 B 40910 plakalı tırda arama yapıldı. Aracın dorse kısmında yapılan aramada dolabın raf kısmında gizlenmiş vaziyette mavi renkli paketlerde eroin ele geçirildi. Aracın vites boşluğunda şeffaf poşet içerisinde ise yeşil renkli reçine esrar olarak tabir edilen uyuşturucu maddesi olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili şahıs ve araç, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatları doğrultusunda yasal işlemlerin yapılabilmesi için polis merkezine getirildi. 4 paket halinde bulunan eroin maddelerinin 3 kilo 320 gram, esrar maddesi olarak değerlendirilen maddenin ise 80 gram geldiği tespit edildi.

İran uyruklu Mohammad T. İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.