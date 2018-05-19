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19 Mayıs 2018 21:48

Erzurum’da yağmur altında şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig’de 34.

Erzurum’da yağmur altında şampiyonluk coşkusu

19 Mayıs 2018 21:48

hafta maçında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı. Galatasaray’ın şampiyonluğu Erzurum’da yağmur yağışı altında coşkuyla kutlandı.


Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanı’na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray’ın 21. şampiyonluğunu BB. Erzurumspor taraftarlarıyla birlikte yağmur altında kutladı. Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Erzurum’da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı. Havai fişek gösterisi yapılarak taraftarlar Cumhuriyet Caddesi’ne akın etti. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan Galatasaray taraftarlarına polis ekipleri eşlik etti.




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