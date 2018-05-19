Erzurum’da yağmur altında şampiyonluk coşkusu

hafta maçında deplasmanda Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı. Galatasaray’ın şampiyonluğu Erzurum’da yağmur yağışı altında coşkuyla kutlandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurum’da Yakutiye Kent Meydanı’na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray’ın 21. şampiyonluğunu BB. Erzurumspor taraftarlarıyla birlikte yağmur altında kutladı. Galatasaray’ın şampiyon olmasıyla Erzurum’da sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı. Havai fişek gösterisi yapılarak taraftarlar Cumhuriyet Caddesi’ne akın etti. Şampiyonluk coşkusunu yaşayan Galatasaray taraftarlarına polis ekipleri eşlik etti.