Erzurum’da yanan otomobil küle döndü

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Palandöken Devlet Hastanesi karşı tarafı ana yol üzerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 FN 930 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

Araç trafiğinin yoğun olduğu bir vakitte, kendini aracından dışarı atan genç sürücü, giderek büyüyen ve aracının ön tarafını tamamen saran alevleri çaresizlik içinde seyretti.

Araçlarından inen bazı sürücülerin, yangın söndürme tüpleriyle yaptıkları müdahale de yetersiz kalınca, meydan cep telefonları ile görüntü çeken insanlara kaldı.

Tüplü aracının yanına kimseyi yanaştırmamaya çalışan genç sürücünün çabası yetersiz kaldı. Olay yerine gelen itfaiye, enkaza dönen otomobili kısa süre içinde söndürdü.