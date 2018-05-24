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24 Mayıs 2018 12:48

Erzurum’da yapımı devam eden 1 milyon kitap kapasiteli Kütüphane binası 2019 Nisan ayında bitirilecek

Türkiye’de sadece Erzurum dâhil 5 ilde yapılacak olan 1 milyon kitap kapasitesine sahip kütüphanenin temeli atılarak yapımına başlandı.

Erzurum’da yapımı devam eden 1 milyon kitap kapasiteli Kütüphane binası 2019 Nisan ayında bitirilecek

24 Mayıs 2018 12:48

Kütüphane binası 2019 Nisan ayında bitirilecek.


Erzurum’da yapımı devam eden 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane binasının inşaat alanında incelemede bulunan Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, “Bir hayali daha gerçekleştirdik” dedi.


Şehirde adeta yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını kaydeden Almaz, kütüphanenin hem Erzurum kültürüne, hem de turizmine büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekti. Çevre illerden akademik çalışmalarını tamamlamak üzere Erzurum’a gelecek personellerin özellikle şehir turizmine katkı sunacağının altını çizen Almaz, “Türkiye’nin önemli kültür yatırımlarından biri şehrimize vuku buluyor” şeklinde konuştu.


Kütüphane binasının 2019 Nisan ayında bitirileceğini kaydeden Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, “Bakanlığımızın 1 milyon kitap kapasiteli kütüphane projesi kapsamında Türkiye’de sadece 5 ilde yaptıracağı kütüphanelerden biri Erzurum’a yapılıyor. Biz bunu uzun süredir takip ediyorduk. Bir taraftan arsa tahsis ettik, daha bir proje ürettik. Kütüphane binasının içi son derece dijital olacak. Kütüphanemiz son teknoloji ile donatılacak. İçinde revirimiz, çocuk oyun alanları, sinema kulübü, spor salonu, konferans salonu, gençlere, çocuklara ve yetişkinlere özel alanlarımız var. Bunun yanında yine okuma salonları, ders çalışma salonlarımız var. Kısaca Erzurum’a yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. İnsanlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeteryalarımız var” diye konuştu.


Bodrum dâhil 4 kattan oluşacak olan kütüphane binasının 8 bin metrekare alan üzerine yapıldığını kaydeden Almaz, “Bir yıl gibi kısa sürede bitirilmesi düşünülen kütüphane binasında 23 tane salon, çocuk kütüphanesi, kent kütüphanesi, sinema salonu, konferans salonu ve bütün sosyal imkânlar (kafeterya vb. ) içeren alanlardan oluşacaktır.10 milyon liraya mal olacak olan yeni ve Türkiye’nin büyük kütüphanesi özelliğine sahip kütüphane binasının inşaatı Nisan 2019 tarihinde bitirilerek öğrencilerin hizmetine açılacak. Ayrıca kütüphanecilikte bir devrim başlatıyoruz. İlçelerimizde bulunan kütüphane binalarımızda tamir, tadilat, onarım ve bakımları yapılarak modern hale getiriyoruz. Bazı ilçe kütüphane binalarımızı ise yıkıp yeni kütüphane binaları yapıyoruz. Mesela Çat ilçemizdeki kütüphanemizi yeniden inşa ederek öğrencilerimizin hizmetine açtık” dedi.




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