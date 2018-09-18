Erzurum'da yılın ahisi Recai Kızıloğlu oldu

Ahilik Haftası Erzurum'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Törende 75 yaşındaki marangoz ustası Recai Kızıloğlu yılın ahisi seçildi.

Yakutiye Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Fırat, Erzurum Vali Vekili Murathan Arslan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına bağlı oda başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra konuşan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Fırat, “Esnaf sektörümüz için Anadolu toprağının adı değil bu topraklarının ruhunun adıdır. En önemli taşlardan birisi bu topraklarda ahiliktir. Ahilik Türk toplumunun yüz yıllarca ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimi sağlamaktır. Meslek dayanışmasını sağlamak, meslek dayanışmasının sanat ve ahlaki değerlerle koruyan ilk Türk Esnaf birliğinin adı olup, ahilik sisteminde işyerinde çalışanlar ile çalıştırılanlar arasında fark olmadığı gibi aralarında baba oğul ilişkileri vardır” dedi.

Törende yılın ahisi seçilen Recai Kızıloğlu'na ahilik cübbesini Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Rasim Fırat giydirdi. Ahilik haftası etkinliğinin ilk günkü programından sonra davetlilere etli bulgur ikramında bulunuldu.

Yılın ahisi seçilen Recai Kızıloğlu, “Yılın ahisi olduğuma çok memnun oldum. Tüm esnaf başkanlarıma teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Ahilik 12 asırdır devam eden bir kardeşlik, dostluk, sabırlı olmak, insanlara doğru olmak ve doğru yaşamak, iyi çırak yetiştirmek ‘' dedi.