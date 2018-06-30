Erzurum’da YKS heyecanı

Erzurum’da öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken velilerde okul bahçelerinde heyecanlı bekleyişe geçti.

YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) 2 milyon 322 bin 421 aday girdi. Sınavın başlamasından çok önce erken saatlerde okul bahçesinde toplanan öğrenci ve veliler beklemeye başladı

Saat 9 itibariyle öğrenciler emniyet birimlerince sıkı bir aramadan geçirilerek sınavın yapılacağı salonlara alınmaya başladılar. Öğrenciler sınav salonuna girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

10 itibariyle kapıların kapatılmasının ardından 10.15’de sınav başladı. Dışarıda kalan veliler için ise uzun bir bekleyiş başlarken yanlarında getirdikleri kitaplardan dua okudular.

Sınavın ikinci oturumu olan 31Haziran Pazar günü yapılacak Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girecek olan aday sayısı 1 milyon 982 bin 669, üçüncü oturumu olan aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testine (YDT) girecek aday sayısı ise 128 bin 457.