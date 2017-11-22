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22 Kasım 2017 10:26

Erzurum’da yoğun kar yağışı

Erzurum’da dün geceden itibaren aralıksız yağan kar, Palandöken’den sonra kent merkezini de beyaza bürüdü.

Erzurum’da yoğun kar yağışı

22 Kasım 2017 10:26

Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.


Doğu Anadolu kara teslim oldu. Erzurum, Bingöl ve Bayburt yolları kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun çalışmalar ile yolları ulaşıma açık tutmaya çalışırken kar yağışı da devam ediyor.


Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Erzurum kent merkezinde Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. Bazı iş yeri sahipleri de sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizledi. Çocuklar da sabahın erken saatlerinde karlı kaplı cadde ve sokaklarda yürüyerek okullarına gitmeye çalıştı. İş yerlerine özel araçları ile gidenler ise ilk olarak otomobillerinin üzerinde biriken karı temizledi. Yürümek zorunda olanlar ise kalın giyinip dışarı çıktı.


Karın Erzurum’a çok yakıştığını belirten kent sakinleri, "Karın birçok yararı var ancak sıkıntısı da çok" dedi.


Yetkiler, araçlarında kar lastikleri bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmamasını isterken yollarda oluşan buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Belediye ekipleri gelen ihbarlar üzerine belirtilen bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.


Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın yol açabileceği buzlanma ve don, ulaşımda aksama, görüş uzaklığında azalma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı’da 9, Kars’ta, Ardahan ve Erzincan’da 7, Iğdır 3 ve Muş’ta 2 derece olarak ölçüldü.




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