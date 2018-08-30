Erzurum’da Zafer Bayramı coşkusu

Havuzbaşı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan törenler, Kent meydanında devam etti. Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve 9’uncu Kolordu Komutan vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, törene katılan asker ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlamını belirten konuşmaların ve şiirlerin okunması ardından Büyükşehir Belediyesi Mehtaren Bölüğünün söylediği marşlar izleyenleri coşturdu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler Zafer Bayramı konulu şiirler okudu.

Zafer Bayramı kutlamaları geçit töreniyle sona erdi.

Törene; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve 9’uncu Kolordu Komutan vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile vatandaşlar katıldı.