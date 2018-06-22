Erzurum’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Bariyerlere saplanan otomobilin içinde hakim ve savcıların bulunduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Pasinler ilçesinde sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 25 LC 320, 36 SD 800 ve 05 AG 262 plakalı otomobiller çarpıştı. Çarpışma sonucu 36 SD 800 plakalı araç bariyerlere saplandı. Araç içinde bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Köprü Demirören’e saplanan araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan seçim çalışmaları için Pasinler’e giden AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı da kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazada bariyerlere saplanan otomobilin Erzurum’dan Kars’a gittiği ve içinde hakim ve savcıların bulunduğu iddia edildi.