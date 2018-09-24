Erzurum'da Ziraat Odaları İl Koordinasyon toplantısı yapıldı

Toplantıya, Erzurum Ak Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Doğu Anadolu Ziraat Odaları Birliği Başkanı Latif Maskan, Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Hayvancılık ile ilgili temsilciler katıldı.

Ülkenin Ekonomisinde kilit rol oynayıp ülke ekonomisini geliştirmek için yeni sistemler arayacaklarını ifade eden Erzurum Ak Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, ‘'Üreticimizin ve tüketicimizin tatminini sağlamak için çalışmalar yapacağız. Yaşadığımız şehrin eşi benzeri yok doğasıyla, iklimiyle ve insanıyla bu yüzden bu şehri verimli hale getirmek istiyoruz. Ülkenin ekonomisinde kilit rol oynamak ve her açıdan gelişmesine yardımcı olmak için çalışıyoruz. İlimizin ana özelliği tarım ve hayvancılık ama beklediğimiz verimi alamıyoruz, 750 bin ton süt üretiyorsak ve sadece yüzde 30'u sanayiye gidiyorsa eksikliklerimiz var demektir. Eksiklerimizi gidermek için farklı yöntemler deneyeceğiz ilk önce zihinsel değişime gideceğiz. Tarıma ve hayvancılığa olan desteklerimize rağmen istediğimiz rağbeti göremiyoruz ama üretime devam edip kazançlarımızı artıracağız, gençlerimizi bu işe yöneltmek için her yönden çalışmalar yapacağız, günlük sorunları belirleyip bütün kurullarımızla bu problemleri çözüp ülkemize daha çok katkı sağlayacağız'' dedi.

Konuşmasının sonunda gençlerin bu işlere gelir sağlamadığı için girmekten çekindiğini söyleyen Zehra Taşkesenlioğlu, genç kesimin bu çalışma alanlarına kazandırılması için gerekli desteklerin sağlanmasının şart olduğunu ifade etti.