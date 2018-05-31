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31 Mayıs 2018 16:48

Erzurum’daki aşiret kavgasında 6 kişi tutuklandı

Erzurum’da 2 kişinin hayatını kaybettiği aşiret kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Erzurum’daki aşiret kavgasında 6 kişi tutuklandı

31 Mayıs 2018 16:48


Olay, geçtiğimiz 27 Mayıs’ta iftar saati Erzurum’un Yakutiye ilçesi Aşağı Sanayi Semtinde meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırıp, boşanma yüzünden aralarında husumet bulunan Kaya ve Gökşen ailelerinin silahlı kavgasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis memuru toplam 13 kişi yaralandı.


Olay sonrası Kaya ailesinden 5, Gökşen ailesinden 12 kişi olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10’u, savcılık sorguları sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartıldı, 6’sı salıverildi.


Hakimlikçe ifadeleri alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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