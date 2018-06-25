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25 Haziran 2018 16:39

Erzurum’daki sel hayatı durma noktasına getirdi

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı İriağaç köyünde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.

Erzurum’daki sel hayatı durma noktasına getirdi

25 Haziran 2018 16:39


Dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağış İriağaç köyünde afete dönüştü. Köyde köprüler çökerken, içme suları kesildi, ekili ve dikili alanlar da zarar gördü. Dün akşam saat 18.30 sıralarında başlayan ve uzun süre etkili olan sağanak yağış köy içerisinde bulunan derenin taşmasına neden oldu. Yaşanan sel köylüleri binlerce lira zarara uğratırken, köy içerisindeki köprüler, kilit taşları yerinden söküldü. Köy sokaklarına binlerce ton hafriyat taşındı. Sel nedeniyle ayrıca Oltu-Artvin karayolundaki köprü yıkılarak yol trafiğe kapandı.


Karayolları ekipleri gece mesai yaparak geçici olarak köy içerisinden servis yolu verdi. Karayolları 12. Bölge Yapım Onarım Şantiye Şefi Selami Dölekli, "Anayoldaki köprümüz gelen sel nedeni ile çökmüş durumda. Trafiği rahatlatmak ve vatandaşı yolda bırakmamak için köy içerisinde bulunan istinat köprüsünü güçlendirerek trafik akışını sağlamaya çalışıyoruz. Diğer tarafa köprü çalışmalarımızda hızlı bir şekilde başlayacak" dedi.


Köy sakinlerinde Abdurahman Akyüz ise daha önce böyle bir afet yaşamadıklarını belirterek, "Bizleri akşam Allah korudu yoksa köyümüzün tamamını sel götürecekti" diye konuştu.


Şaban Çelik de "Köy içerisinden geçen derede DSİ tarafından dere ıslahı çalışması yapıldı. Bunu da çok dar yaptılar bize iyilik değil, bize tuzak hazırladılar. Benim sadece 500 bin liralık odunum gitti. Diğer taraftan ahırıma, samanlığıma, evimize sel suları doldu" şeklinde konuştu.


Köy sakinleri yetkililerden bir an önce yardım etmelerini istedi.




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