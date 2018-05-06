Erzurum’dan 30 ülkeye ihracat

İlden Afganistan, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gana ve Gürcistan’a yapılan ihracat bir önceki yıla göre artış gösterirken, İran, Arnavutluk, Birleşik Devletler, Irak, İspanya, İtalya ve KKTC’ye yapılan ihracatta düşüş kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ

İhracatta en yüksek artış Avusturya ve Azerbaycan bazında gerçekleşti. Bir önceki yılın ocak-nisan ayları dönemine göre Afganistan’la yapılan ihracat yüzde 164, Avusturya’ya ihracat yüzde 3842, Azerbaycan’a yapılan ihracat yüzde 179.6, Bosna Hersek’e yapılan ihracat yüzde 12.0, Gana’ya yapılan ihracat yüzde 67.8 ve Gürcistan’a yapılan ihracat değeri ise yüzde 11.5 oranında arttı.

DÖNEMSEL DEĞİŞİM VE ERZURUM

Dönemsel değişime göre Arnavutluk’a yapılan ihracat değeri yüzde 81.8 oranında gerilerken, düşüş oranı Birleşik Devletler bazında yüzde 7.26, Irak bazında yüzde 9.5, İran İslam Cumhuriyeti bazında yüzde 59.5, İspanya bazında yüzde 24.11, İtalya bazında yüzde 14.1, KKTC bazında ise yüzde 13.31 olarak kaydedildi.

NİSAN AYINDA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Nisan ayında Azerbaycan-Nahçivan’a 663,5, Irak’a 410,2, Birleşik Devletler’e 363,9, Ukrayna’ya 322,5, Gürcistan’a 242,8, Somali’ye 108,8, Slovenya’ya 31,0, Libya’ya 23,9, Katar’a 19,1, Bulgaristan’a 12,3, Yemen’e 10,5, Yunanistan’a 8,8, Romanya’ya 7,4, Makedonya’ya 7,0, KKTC’ye 2,7, Suudi Arabistan’a 2,6 ve Bosna-Hersek’e 2,6 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Bu yılın ocak-nisan ayları arasında ise Azerbaycan-Nahçivan’a 2.7 milyon, Irak’a 1.3 milyon, Birleşik Devletler’e 1.3 milyon, Gürcistan’a 918,4 bin, Ukrayna’ya 322,5 bin, Somali’ye 317,4 bin, İran (İslam Cumhuriyetine 103,2 bin, Avusturya’ya 91,6 bin, Mısır’a 85,6 bin, Libya’ya 72,4 bin, İtalya’ya 70,7 bin, KKTC’ye 42,8 bin, Slovenya’ya 31,0 bin, Rusya Federasyonu’na 25,1 bin, İspanya’ya 20,3 bin, Romanya’ya 19,5 bin, Katar’a 19,1 bin,Lübnan’a 19,1 bin,Bosna-Hersek ‘e 15,5 bin, Bulgaristan’a 15,1 bin, Almanya’ya 14,1 bin, Sırbistan’a 12,5 bin, Yunanistan’a 10,8 bin, Yemen’e 10,5 bin, Afganistan’a 7,1 bin, Makedonya’ya 7,0 bin, Gana’ya 4,8 bin, Arnavutluk’a 4,02 bin, Macaristan’a 2,8 bin ve Suudi Arabistan’a 2,6 bin dolarlık ihracat kaydedildi.