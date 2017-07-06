Erzurum’dan 5 ayda 33.0 milyon dolarlık dış ticaret

Erzurum’da bu yılın ilk beş ayında 6.6 milyon dolarlık ihracat, 26. 3 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 33.0 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. İl dış ticaret açığı oranı yüzde 96.1 oldu.

ERZURUM İHRACAT

Ocak-Mayıs 2017 döneminde, Erzurum’dan 33 firma tarafından 6.6 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.Bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatçı firma sayısı yüzde 13.2, ihracat değeri ise yüzde 5.4 oranında geriledi. 2016 yılının ilk beş ayında 38 firma tarafından 7.0 milyon dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

ERZURUM İTHALAT

Bakanlık verilerine göre ilk beş ayda 27 ithalatçı firmaca 26.3 milyon dolar tutarında ithalat kaydedildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilde ithalatçı firma sayısı yüzde 10.0 oranında düşüş gösterirken, kaydedilen ithalat değeri yüzde 101.5 oranında yükseldi. 2016 yılının ilk beş ayında ilde 30 firma tarafından 13.0 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2017 ocak-Mayıs ayları kapsamında Doğu Anadolu Bölgesinde 394.3 milyon dolar tutarında ihracat, 241.7 milyon dolar tutarında ithalat olmak üzere toplam 636.0 milyon dolarlık dış ticaret yapıldı. Bir önceki yıla göre bölgede kaydedilen ithalat yüzde 49.3, ihracat ise yüzde 53 oranında artış gösterdi.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, MAYIS 2017

İhracat yüzde 12,5, ithalat yüzde 21,7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 43,3 ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 43,3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi.. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında yüzde 70,4 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 65,1’e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 azaldı, ithalat yüzde 9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,6, ithalat yüzde 21 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 4,4 ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Mayıs ayında yüzde 48,5 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 45 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Mayıs ayında 1 milyar 237 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 38 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon dolar ile ABD ve 831 milyon dolar ile Irak takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin’den yapılan ithalat, 2017 yılı Mayıs ayında 1 milyar 930 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 816 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 455 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 165 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 5,9 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5’tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 5,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34,3 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13,7 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 40,3 oldu.