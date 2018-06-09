Erzurum’dan 5 ayda 9.2 milyonluk ihracat

Erzurum’da bu yılın mayıs ayında 1.6 milyon dolar, 2018 yılının ocak-mayıs ayları kapsamında ise 9.2 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleşti. Erzurum’un 5 aylık ölçekte ihracat değeri, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 2.57 oranında pay gösterdi.

ERZURUM DÖNEMSEL VERİLER

TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, Erzurum’dan bu yılın ilk beş ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen dönem 2.9 milyon dolar ile mart ayı olarak belirlendi. Verilere göre Erzurum’dan ocak ayında 1.2 milyon, şubat ayında 1.1 milyon, mart ayında 2.9 milyon, nisan ayında 2.2 milyon ve mayıs ayında ise 1.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

DOSİAD ANALİZİ

DOSİAD araştırma Merkezi analizlerine göre mayıs ayında Erzurum’dan 1.6 milyon, KUDAKA istatistik bölgesi illerinden 3.2 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 12.1 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinden 70.2 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yılın 5 aylık sürecinde ise Erzurum’dan 9,2 milyon, KUDAKA istatistik bölgesi illerinden 15,5 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinden 65,8 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinden 360.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

BÖLGE İLLERİ İHRACAT RAKAMLARI

2018 yılının ocak-mayıs ayları arasında Malatya’dan 151.1, Elazığ’dan 103.0, Iğdır’dan 36.9, Hakkari’den 18.1, Van’dan 16.2, Ağrı’dan 12.5, Erzurum’dan 9.2, Erzincan’dan 5.6, Bitlis’ten 3.7, Muş’tan 2.3 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. Dönemde Ardahan’dan 688, Bingöl’den 406, Tunceli’den 253 ve Karstan 183 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi.