Erzurum'dan ‘faydalı' rekor

Ağustos ayında 1, ocak-ağustos ayları bütününde ise 16 faydalı modelin üretildiği Erzurum temmuzda olduğu gibi ağustos ayında da Türkiye illeri sıralamasında 16, bölge illeri sıralamasında ise birinci sırada yer aldı. Erzurum'un faydalı model sayısı bölge toplamında yüzde 50'lik oran oluşturdu.

ERZURUM OCAK-TEMMUZ KAPSAMI

Erzurum'da bu yılının ocak-ağustos bölümünde en yüksek sayıda faydalı model üretimi 5 modelle temmuz ayında kaydedildi. TÜRKPATENT verilerine göre, Erzurum'da şubat, nisan ve ağustos aylarında 1, mayıs ayında 2, ocak ve mart ayında 3, temmuzda da 5 faydalı model üretimi gerçekleştirildi.

TÜRKİYE İLLERİ SIRALAMASI VE ERZURUM

Erzurum Faydalı Model başvuru sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesinde ilk, Türkiye illeri sıralamasında ise 16'ıncı sırayı aldı. Ülkede faydalı model üretimi yoğunluğu bakımından ilk 20'ye giren iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Manisa, Antalya, Adana, Mersin, Denizli, Sakarya, Aydın, Erzurum, Samsun, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş olarak kaydedildi.

DOĞU ANADOLU VERİLERİ

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın ağustos ayında 4, ocak-ağustos ayları toplamında ise 32 faydalı model üretildi. Erzurum'un 8 aylık ölçekte çıkardığı faydalı model sayısı bölge toplamında yüzde 50'lik oran gösterdi. Bölgede ocakta 5, şubatta 2, martta 6, nisanda 5, mayısta 4, haziranda 1, temmuz ayında 5, ağustos ayında 1 faydalı model üretildi.

BÖLGE İLLERİ

Ocak-Ağustos ayları bölümünde Doğu Anadolu Bölgesinin sadece 7 ilinde faydalı model üretimi kaydedildi. 7 aylık kapsamda Erzurum'da 16, Malatya'da 6, Elazığ'da 4, Bitlis ve Van'da 2, Bingöl ve Kars illerinden 1 faydalı model üretimi kaydedildi. Bölgede ekonomik düzeyi en yüksek iller olan Erzurum, Malatya ve Elazığ arasında patent ve faydalı model üretiminde Erzurum açık ara öne geçti.