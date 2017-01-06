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06 Ocak 2017 16:30

Erzurum’dan Halep’e yardım eli

Erzurum’dan Halep’e yardım eli

06 Ocak 2017 16:30

Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde ‘Halep’te İnsanlık Ölmesin’ kampanyası çerçevesinde Erzurum Aziziye İlçesi Aşağı Vehbi Efendi Camiinde toplanan ayni ve maddi yardımlar Halep’e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Şubesi yetkililerine teslim edildi.
Camii İmam Hatibi Ömer Daştan’ın çağrısı üzerine giyim ve ayakkabılar ile birlikte temel yaşam gereçleri ve gıdadan oluşan yarımlar camide kabul edildi. Aşağı Vehbi Efendi Bayan Kur’an Kursu Öğrencileri gelen yardımları bölümlere ayırdı ve gerekli tasnif işlemini gerçekleştirdi.
İl Müftü Yardımcısı Abdurahman Kotan, Aziziye İlçe Müftü Vekili Rafet Çoşkun ve cemaatin katılımı ile İl Müftü Vekilinin yaptığı dua sonrası toplanan yardımlar Diyanet Vakfı yetkililerine teslim edildi.



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