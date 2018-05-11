Erzurum’dan İsrail ve ABD’ye Kudüs tepkisi

Lalapaşa Camii önünde toplanan STK temsilcilerine binlerce vatandaş destek verdi. Programda ABD’ye ve İsrail’e karşı sloganlar atıldı. Kutsal kitap Kur’anı Kerim’e yapılan saldırının da protesto edildiği programda ortak basın bildirisini Muhammet Hanefi İspirli okudu. İsrail’in 70 yıldan beri Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescidi Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden soykırım yaptığını söyleyen İspirli, Türk milleti olarak sonuna kadar Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

İspirli, "Terörist İsrail ve askerleri, kirli postallarla Kıble Camii’nin içinde terör estirip ibadet eden insanlara gaz bombalarıyla ve plastik mermilerle saldırarak, camide bulunan Kur’anı Kerimleri yerlere atıp üstlerine basarak barbarlığa hız kesmeden devam etmektedir. Filistin’e, Gazze’ye uygulanan abluka ve ambargo her geçen gün ağırlaşmaktadır. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları gasp edilen Filistinliler, İsrail zulmü altında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Filistinliler, kadınlarıyla ve çocuklarıyla son bir aydır Büyük Dönüş Yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. İşgalci terörist İsrail ise ateş açıp masum insanları, çocukları ve yaşanan olayları dünyaya aktarmak isteyen basın mensuplarını şehit ediyor. Olayların başlangıcından bugüne kadar İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ve müdahalesiyle 48 kişi şehit edildi, 8 binin üzerinde kişi de yaralandı. İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri korsan olarak kurulan Siyonist ve terörist İsrail işgali altındadır. Siyonist İsrail, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra, bütün Müslümanların kutsal mekanı olan Mescidi Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Miraç’a yükseldiği o mübarek beldeye sahip çıkma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

ABD’nin ve İsrail’in hukuksuz kararını ve uygulamalarını reddettiklerini aktaran Muhammet Hanefi İspirli, "Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Tüm uluslararası mekanizmaları ve insanlığını kaybetmemiş olan herkesi harekete geçmeye ve terörist İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

"Kur’anı Kerim’e dil uzatmak kimsenin haddine değildir”

Muhammet Hanefi İspirli, Kur’anı Kerim’e yapılan saldırıları da sert bir dille kınayarak, "Fransa’da yaşlı bir Yahudi kadının öldürülmesi üzerine ortaya çıkan birtakım tartışmalara bağlı olarak, bazı şer odakları tarafından kutsal kitabımız Kur’anı Kerim’e karşı bir iftira kampanyası başlatıldığı ve haddi aşan provokatif teklifler dile getirildiğini takip etmekteyiz. Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kur’anı Kerim’den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemesi ahlaksız bir tavırdır. Bu terbiyesiz duruma destek olanları en ağır bir şekilde lanetliyoruz. Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından hadsiz bir tavırla Kur’anı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur. Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kuranı Kerim Allah’ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kuranı Kerim’e göre inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır. hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir. Bütün bu gerçeklere rağmen münferit ve faili meçhul bir takım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam’a, Müslümanlara ve Kur’anı Kerim’e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bu ön yargılı çaba özellikle son zamanlarda Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden İslam düşmanlığına hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bütün Müslümanları incitecek bu tür provokatif eylemleri şiddetle lanetliyor, tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.