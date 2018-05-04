Erzurumhaber.com.tr yayında

com.tr iddialı bir yerel haber sitesi olarak yayın hayatına başladı.

com.tr, Erzurum’daki yerel internet haberciliğine yeni bir soluk getirme iddiasıyla hizmete açıldı. com.tr yeni ve hızlı habercilik anlayışıyla siyaset, magazin, spor, asayiş, eğitim, güncel, kültür sanat, sağlık ve ekonomi gibi geniş bir yelpazede hizmet verecek. Yepyeni bir haber sitesi olan erzurumhaber.com.tr genç ve dinamik ekibiyle okuyucularıyla buluştu.

Habercilik ilkelerinden taviz vermeden, tarafsız gazeteciliği temel alarak yola çıkan com.tr Erzurum’un yeni sesi olacak.

Modern ara yüzü ile okuyucularına doğru ve kaliteli haberleri aktarmayı hedeflediklerini söyleyen com.tr sahibi Ahmet Karakoç; “Erzurum’un sorunlarını ortaya koyarak çözüm yolları aramak ve yerel basını daha da ileriye taşımak adına böyle bir haber sitesi hazırladık. Sitemiz genç ve iddialı editör kadrosu ile çıktığı bu yolda sizlerden aldığı güç ile bölgenin menfaatlerini ön planda tutarak yoluna devam edecektir. Uzun bir çalışmanın sonunda yayın hayatımıza başladık. Prensibimiz; kalite, tarafsızlık ve güven. Bu prensipler ışığında Erzurum’daki, Türkiye’deki ve hatta yurt dışındaki tüm hemşerilerimize internet sayesinde, Erzurum’dan haberler ve fotoğrafları; evlerine ve iş yerlerine kadar servis edeceğiz. Çıktığımız bu yolda Allah utandırmasın. Ayrıca çevrenizde yaşanan olayları fotoğraf, video, ses ve yazı şeklinde 05551002425 nolu WhatsApp ihbar hattından com.tr’ye gönderebilirsiniz.” dedi.